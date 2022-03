Le feu a pris dans une toiture d’un bloc d’appartements rue de Laubespin à Jette. Les pompiers sont arrivés sur place vers 15h30. Un important dispositif a été déployé : 4 autopompes et 3 auto-échelles. Le sinistre n’a fait aucun blessé. L’incendie était complètement éteint aux alentours de 17h30.

La toiture et les greniers des quatre entrées du bloc d’appartements ont été endommagés. On ignore encore les causes de l'incendie.