Jette : après le PS et le cdH, l’échevin Jacob Kamuanga rejoint DéFI en vue des régionales 2024

C’est fait : l’échevin Jacob Kamuanga Tujibikile, de Jette, a signé son adhésion au parti DéFI, a appris la RTBF. Mandataire sans attribution après avoir géré la Vie sociale et la Citoyenneté, il avait été exclu fin 2021 du cdH et de la Liste du bourgmestre Hervé Doyen pour avoir refusé de céder son mandat à mi-parcours à une autre élue, comme le prévoyait un accord interne.

Jacob Kamuanga était alors devenu échevin indépendant sans compétences et avait accusé pour sa part Hervé Doyen de vouloir occuper le poste de président du CPAS après sa retraite de bourgmestre, prévue à mi-mandat également.

DéFi est le troisième parti qui accueille cet assistant social de formation, titulaire d’un Master en Sciences du Travail, ayant travaillé au sein des CPAS de Jette, Molenbeek et de la Ville de Bruxelles. Jacob Kamuanga, un temps président d’un comité de quartier, est d’abord passé par le PS et a été candidat aux communales de 2012 à Jette et aux régionales de 2014.

Candidat PS en 2014, candidat cdH en 2018

En 2018, lors du nouveau scrutin communal, il se présente cette fois avec la casquette... cdH, sur la Liste du bourgmestre. Jacob Kamuanga perce malgré sa 17e place et réalise le cinquième score de la liste (854 voix). Une prouesse qui lui permet de devenir échevin au sein de la coalition LB-MR/OpenVLD-Ecolo/Groen. Juste avant son exclusion du cdH, il participe aux régionales de 2019. Pas de siège au bout du parcours mais plus de 1700 voix. Désormais chez les Démocrates fédéralistes, il sera candidat sur la liste régionale au printemps 2024, pour représenter aussi la population bruxelloise d'origine congolaise.

"Si j’ai choisi DéFI, c’est parce que je partage avec ce parti les valeurs de libéralisme social de ce parti", explique Jacob Kamuanga. "Je suis défenseur et je porte les idées d’une vraie justice sociale. D’ailleurs, je me suis dit : ce sera DéFI ou j’arrête la politique."

Cette justice sociale, ses électeurs et ses contacts sur le terrain la lui réclament, dit-il. "Je suis resté fidèle à mes valeurs d’engagement social", sa ligne de conduite malgré ses passages dans trois partis politiques différents. "Le travail de terrain me permet de rester en contact avec les réalités quotidiennes, avec la population que je relaie aux instances compétentes que sont le collège, le conseil communal, à l’administration ou au CPAS" dans sa commune de Jette.

Les gens sont en droit de se poser la question

Jacob Kamuanga n’est pas le premier à adhérer à plusieurs formations politiques différentes. Mais la question se pose face à de tels revirements : shopping électoral ou accroche sincère avec le projet proposé par ses nouveaux camarades ? "Les gens sont en droit de se poser la question", admet le nouveau militant DéFI. "Mais comme je dis : moi je suis resté fidèle à mes valeurs d’engagement social."

"Jacob Kamuanga est resté fidèle à ses valeurs", reprend Fabian Maingain, président de la régionale bruxelloise DéFI. "Ce qui s’est passé, c’est qu’il a été en rupture ou que les partis ont été en rupture avec cette constance des valeurs que lui porte. Nous avons un Parti socialiste qui a tourné le dos à une certaine classe travailleuse en ne défendant plus les personnes qui travaillent et qui ont de plus faibles revenus. Et puis on a un virage des Engagés qui, notamment sur la limitation du chômage dans le temps, mettent fin aux solidarités sociales. Dans le travail de terrain que Jacob Kamuanga a mené, il y a cette constance à travailler pour les bas et moyens salaires. Et aujourd’hui, c’est chez DéFI qu’il se retrouve le mieux. Là-dessus, nous sommes en très bonne adéquation entre son travail d’assistant social et le projet politique que nous menons."

DéFI ne rentre pas dans la majorité à Jette

Aujourd’hui sans attribution, Jacob Kamuanga ne pèse pas politiquement au sein du collège de Jette. Désormais DéFI, il ne pèsera pas davantage. "DéFI ne rentre pas dans la majorité à Jette", assure Fabian Maingain. Si ce dernier reconnaît le poids électoral de son nouveau candidat, il n’a pas voulu dévoiler le rôle que Jacob Kamuanga, candidat aux régionales de juin 2024 jouera lors des communales d’octobre 2024.

Mais difficile d’imaginer autre chose qu’une participation à ce scrutin surtout après la querelle qui a animé la Liste du bourgmestre avant l’exclusion de Jacob Kamuanga. "Mon travail de proximité, personne ne pouvait me le retirer", dit celui qui assure encore une permanence hebdomadaire. "Cela ne plaisait pas à certains (NDLR : au sein de la Liste du bourgmestre Hervé Doyen). D’où des intimidations, du chantage, des menaces. J’ai subi cela et je ne l’ai pas du tout supporté. Et j’ai décidé de me retirer." Ou d’être exclu selon la version de la LB.

"Hervé Doyen et les Engagés sont clairement dans le reniement démocratique", poursuit Jacob Kamuanga à propos de ses démêlés avec la Liste du Bourgmestre de Jette, entité gérée aujourd’hui par Claire Vandevirere (Les Engagés). "Un reniement vis-à-vis des Jettois qui ont exprimé leur choix en m’accordant leur confiance. La querelle s’est jouée sur cela. Par des manœuvres anti-démocratiques, pour des plans de carrière personnels, Hervé Doyen et les Engagés ont voulu aller à l’encontre du choix des électeurs."