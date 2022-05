"Jette a tous les atouts", selon sa nouvelle bourgmestre Claire Vandevivere

A Jette, Claire Vandevivere (Les Engagés) a prêté serment ce mardi devant les autorités régionales. Elle succède au bourgmestre Hervé Doyen qui part à la retraite après plus de 20 ans de mayorat.

Officiellement, car dans les faits, Claire Vandevivere occupe le poste depuis deux mois. "Ma vie ne va donc pas changer", glisse-t-elle au micro de Bruxelles Matin sur Vivacité, où elle était invitée ce mercredi matin. "Cela permet surtout à notre équipe d'être complètement en place."

Installée à Jette depuis plus de 20 ans, Claire Vandevivere éprouve beaucoup de joie et d'émotion à l'idée de piloter "une commune conviviale, familiale, où l'on se sent bien. La cohésion, la solidarité, cet esprit jettois: c'est quelque chose qu'on doit continuer à cultiver, j'y serai très attentive", affirme la nouvelle bourgmestre de 51 ans.