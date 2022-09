Jets privés, avions d’affaires : quel est leur poids en Belgique et qu’en est-il de leur taxation ?

En Europe, les émissions de CO2 des jets privés sont en augmentation. L’ONG Transport et Environnement a calculé que ces émissions avaient grimpé de 31% entre 2005 et 2019, "une hausse plus rapide que celle de l’aviation commerciale".

L’ONG Transport et Environnement a aussi calculé qu’un jet privé émettait, par voyageur, 5 à 14 fois plus de CO2 qu’un avion de ligne et 50 fois plus qu’un train. Une heure de vol d’un jet serait à l’origine de l’émission de deux tonnes de CO2.