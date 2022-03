Jets de balle de tennis, buts de Brogno et débordements : les Charleroi – Standard mythiques disputés au Mambourg

Dominique D’Onofrio évoquait autrefois "l’amitié entre les deux clubs malgré la rivalité entre supporters". Cette dernière aura trouvé son paroxysme un soir de 2016. Les Zèbres de Felice Mazzu mènent 2-1 face au Standard de Yannick Ferrera. C’est alors que les supporters des Rouches, massés en nombre, interrompent le match en jetant fumigènes et autres pétards sur le terrain. L’arbitre de la partie renvoie les joueurs aux vestiaires pour un intermède de 10 minutes. A l’issue de celles-ci, les Liégeois reviennent galvanisés et inversent le cours du match, via un but prodigieux de Van Damme et un autre de Renaud Emond.