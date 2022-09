Jetpack Joyride 2, le retour de Barry Steakfrite

Il y a des retours qui font plaisir, et celui de Barry Steakfrite, héros improbable imaginé par le studio Halfbrick, en fait définitivement partie.

Nous sommes en 2011 et dans le domaine des jeux mobiles de qualité, le studio australien se fait un nom, et surtout une jolie réputation. Eux, à qui l’on doit déjà le mythique Fruit Ninja, signent leur retour avec Jetpack Joyride, un jeu nerveux et à la fois très simple.

Le but ? Aller le plus loin possible, un jetpack dans le dos, tout en évitant les ennemis et en ramassant le plus de pièces. Sorte de runner légèrement modifié, le titre séduit immédiatement les joueurs, par son gameplay efficace, son humour, et la grande variété de missions proposées.

Plus de 10 ans plus tard, voici venir une suite, qui ne change pas la formule. Vous incarnez toujours Barry (ou son équivalent féminin, Betty), et vous progressez à travers une trentaine de niveaux. Car oui, cette fois, les niveaux ont une fin, plus question donc de voler jusqu’à tomber sur plus fort que soi.

Pour le reste, rien ne change, ou presque. Les graphismes sont certes plus léchés (adieu le pixel art), mais le principe reste le même. Vous améliorez vos armes, votre jetpack, et vos pouvoirs. Et vous essayez de survivre à l’assaut des ennemis, toujours plus nombreux.

C’est fun, rapide, et ça se prête parfaitement au médium mobile. Seule ombre au tableau : le jeu n’est disponible que sur Apple Arcade. De plus, on sent que le titre n’était pas prévu pour la plateforme d’Apple. On retrouve donc de nombreuses mécaniques free-to-play (attendre pour gagner des gemmes, des pièces, des bonus). Mais Apple Arcade interdisant les achats in-game, Halfbrick a rendu le tout gratuit, sans enlever les limites de temps, ce qui semble un peu bizarre.

Qu’à cela ne tienne, si vous êtes abonnés à Apple Arcade, le titre vaut le détour. De nouvelles missions viendront par ailleurs s’ajouter avec le temps.