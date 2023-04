Jethro Tull : "Stand Up" un album extraordinaire enregistré "pendant les heures de bureau"…

Aujourd’hui, j’ai choisi de vous présenter le deuxième album de Jethro Tull, Stand up.

L’album est très important musicalement car Ian Anderson a toujours déclaré que c’était son album préféré. C’est celui qui a vraiment déterminé le futur de la carrière du groupe. Il comporte aussi une pochette magnifique. Quand on l’ouvre, on voit les musiciens qui se lèvent puisque l’album s’intitule Stand up.

C’est le deuxième album de Jethro Tull puisque le premier, This Was, était un album plus orienté blues rock à cause du guitariste de l’époque qui s’appelle Mick Abrahams. Et il s’est bien vite disputé avec Ian Anderson au moment d’enregistrer le deuxième album, parce que Mick Abrahams, lui, avait l’intention de continuer dans la voie blues rock alors qu’Ian Anderson préférait de loin le folk rock. Et c’est le guitariste Martin Barre qui est arrivé dans Jethro Tull et qui y est resté encore pendant de nombreuses années.

Cet album Stand Up a bien vite atteint la première place des charts en Angleterre en 1969, la 20ᵉ aux Etats-Unis dans le top 200, ce qui est tout de même remarquable pour un nouveau groupe pour les Américains, et un nouveau style musical aussi. Ils n’étaient pas vraiment habitués à ce genre-là.

Cet album est sorti en 69, mais peu de temps avant, le guitariste de Jethro Tull a été pendant un court moment Tony Iommi, qui était aussi membre de Black Sabbath et qui, lui non plus, n’a pas trouvé sa place au sein du groupe.

Stand Up a été enregistré dans les studios Morgan à Londres et en réalité, ils travaillaient comme des gens de bureau. Ils arrivaient à 9h du matin, travaillaient jusque 5h de l’après-midi, on buvait le thé et on rentrait à la maison. C’est dans ces conditions-là que ce disque remarquable a été fait.

Et puis sur ce disque, il y a tout de même le méga tube "Bourrée", un morceau qui a fonctionné et qui a marqué les gens par rapport au répertoire de Jethro Tull.