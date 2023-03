Jethro Tull, groupe inspiré d’un agriculteur du 18e siècle…

Pour éviter qu’une salle de concert ou qu’un bar qui servait de tremplin aux jeunes artistes leur dise "non" sous prétexte qu’ils avaient déjà joué chez eux, ils se présentaient avec différents pseudos et ça marche. Voici un florilège de noms bizarres : Navy Blue, Candy Coloured Rain, The Blades, The John Evan Band, The John Evan Smash (John Evans est le nom du pianiste fondateur du groupe), et "Ian Henderson’s Bag o’Nails" qui se traduit par : "Le sac d’ongles d’Ian Henderson".