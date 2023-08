Jethro Tull, Genesis, Neil Diamond et Cream au programme de Soundtrack sur Classic 21

Laurent Debeuf accueille à nouveau Dominique Ragheb, Laurent Rieppi et Walter De Paduwa pour évoquer divers univers musicaux ce dimanche de 9h à midi.

Pour commencer, il vous offrira vos places pour le concert de Jethro Tull au Capitole Gent le 7 septembre. Lors de cette tournée Jethro Tull interprétera principalement les meilleurs titres de son répertoire, en particulier de ses albums légendaires dont " Stand Up ", " Benefit ", " Aqualung ", " Thick As A Brick " et " A Passion Play ".

Pour le 50e anniversaire du cinquième album studio de Genesis, Selling England By The Pound, Laurent Debeuf et Laurent Rieppi reviendront sur la création de cet album majeur de l’histoire du rock progressif britannique. Ce dernier proposera des extraits d’une interview qu’il avait réalisé il y a quelques années en compagnie du guitariste Steve Hackett, qui évoquera l’enregistrement et l’écriture de l’album.

Le 2 septembre 1983, UB40 se classe numéro 1 des charts avec une reprise en mode reggae de " Red Red Wine " de Neil Diamond. A l’occasion de cet anniversaire, Dominique Ragheb vous propose un focus sur un auteur-compositeur interprète dont le répertoire a été souvent exploré par des groupes ou artistes d’horizons très différents (de Johnny Cash à Urge Overkill et de Deep Purple à the Monkees).

Walter De Paduwa revient aussi avec sa séquence Micro-Sillon et vous parle cette semaine de Disraeli Gears de Cream, le deuxième album studio du groupe de rock britannique. Il est sorti en novembre 1967 et contient les singles "Strange Brew" et "Sunshine of Your Love".