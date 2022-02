Jethro Tull de retour en Belgique

Le groupe d'Ian Anderson est de retour chez nous !

Deux dates sont prévues : le 14 novembre au Cirque Royal et le 15 novembre au Kursaal d'Ostende.

Lors de cette tournée Jethro Tull interprétera principalement les meilleurs titres de son répertoire de rock progressif et de classic rock, en particulier de ses albums légendaires dont " Stand Up ", " Benefit ", " Aqualung ", " Thick As A Brick " et " A Passion Play ".

Le concert sera enrichi d'une projection vidéo à grande échelle qui vous plongera dans le monde merveilleux de Jethro Tull ! Les tickets pour ces deux concerts seront en vente à partir du vendredi 18 février, 10 heures, sur greenhousetalent.com.

Fin de l'année passée, nous nous découvrions "Sad City Sisters" issu de l’album The Zealot Gene, un premier album studio qui nous est arrivé le 28 janvier, une sortie que les fans attendent depuis 18 ans maintenant.

On a déjà pu entendre "Shoshana Sleeping" et la plage titulaire, avec son clip réalisé par l’Iranien Sam Chegini, qui signait aussi la vidéo de "Sad City Sisters".