Jethro Tull annonce la réédition pour le 40e anniversaire de "The Broadsword And The Beast"

The Broadsword And The Beast, l'album de Jethro Tull de 1982, est le dernier de sa discographie à se voir doté d’une édition de luxe pour son 40ème anniversaire, avec une nouvelle version CD/DVD de huit disques et une réédition en vinyle de quatre disques qui sortira chez Warner Music le 1er septembre.

Le coffret du 40e anniversaire contient de nouveaux mixages de Steven Wilson, des démos, des mixages bruts, un enregistrement live de 1982 en Allemagne et des sessions de 1981, ainsi que cinq CD et trois DVD formant l'édition Monster et l'édition vinyle de quatre disques. Un livret de 164 pages raconte l'histoire de l'album et de la tournée qui l'accompagne, ainsi qu'une reproduction du programme de la tournée de 1982.

Sorti en 1982, The Broadsword And The Beast est une sorte de fusion de rock, de folk et d'influences progressives, accompagné des paroles de Ian Anderson et de sa flûte, qui avait atteint le Top 20 aux États-Unis.

On apprenait en novembre dernier que le groupe Jethro Tull avait terminé l’enregistrement de son 23e album studio, faisant suite à son retour acclamé par la critique plus tôt cette année avec The Zealot Gene, un premier LP en deux décennies. Le groupe de Ian Anderson est revenu le 21 avril 2023 avec RökFlöte, un album de 12 pistes basé sur les personnages et les rôles des principaux dieux de la culture nordique ancienne, tout en explorant le "RökFlöte" – la flûte rock – que Jethro Tull a rendue iconique.