"Jeter. Histoire d’une crise contemporaine" : notre rapport aux déchets à travers une exposition

Du 18 février 2023 au 1er janvier 2024, la Maison de l’histoire européenne accueille l’exposition Jeter. Histoire d’une crise contemporaine.

Jeter est un projet mettant en lumière l’histoire obscure des déchets en Europe tout en soulignant son importance comme marqueur de changement social.



À partir de la révolution industrielle, Jeter nous transporte à travers la pénurie en temps de guerre, la montée en puissance du consumérisme d’après-guerre, et se termine par l’irréductible crise des déchets actuelle. Elle montre les changements considérables intervenus dans la façon dont nous avons traité les déchets au cours des années passées, et la manière dont nous pensons, ou ne pensons pas, aux déchets. En regard avec le passé, elle rend les critiques actuelles et les appels au changement pertinents et signifiants.



Le projet Jeter se compose d’une exposition à Bruxelles, d’une plateforme digitale et d’une publication qui approfondit le sujet et documente le projet dans sa globalité.