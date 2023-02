Jet, dirigé par les frères auteurs-compositeurs de Melbourne : Nic et Chris Cester

C’est l’un des plus grands groupes australiens de rock, avec plus de 6 millions et demi d’albums vendus dans le monde et plusieurs disques d’or. Formé en 2001, première partie des Stones en 2003, Jet a conquis un public mondial, derrière cette formation 2 frères : Nic et Chris Cester.

Nicholas John Cester, né en juillet 1979, est l’aîné de quatre frères, dont Chris de 2 ans son cadet. Ils fréquentent le St Bedes Boys College à Mentone et considèrent les Beatles comme leur plus grande influence musicale. Nic apprend à jouer de la guitare après avoir vu son oncle jouer "Blackbird" des Beatles et Chris de la batterie durant leurs années au collège. Enfants, ils écoutaient la musique que leurs parents aimaient : Stevie Wonder, Led Zeppelin, The Kinks… Ils organisaient même des concerts dans leur salon.