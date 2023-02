Jesus Herrada remporte la 2e étape du Tour d’Oman, Maxime Van Gils 2e

Ce dimanche, la deuxième étape du Tour d’Oman reliait Muscat à Qurayyat sur 174 km où les puncheurs ont l’habitude de faire la différence dans le final explosif. Ici, c’est Jesus Herrada (Cofidis) qui s’est montré le plus rapide. L'Espagnol a devancé Maxime Van Gils (Lotto Dstny) et l'Italien Diego Ulissi (UAE Emirates).

Dès le début de l’étape, une échappée de six coureurs se forme, avec un Belge, Luca Van Boven (Bingoal Pauwels Sauces WB). L’avance va monter petit à petit à presque trois minutes. À 50 km de l’arrivée, Jeroen Meijers est lâché. Ils ne sont plus que cinq à l’avant.

À 25 km de l’arrivée, ils ne sont plus que deux. Lucas Van Boven et Angel Fuentespa. Le peloton chasse derrière et rejoint les deux derniers échappés du jour à 7km de l’arrivée.

Place à la dernière ligne droite prévue au puncheur. À ce petit jeu-là, Jesus Herrada de chez Cofidis s'est montré le plus rapide d'un groupe de 50 coureurs pour s'imposer devant Maxime Van Gils et Diego Ulissi.

Il signe la 19e victoire de sa carrière, la première cette saison, et prend la tête du classement général avec 4 secondes d'avance sur Van Gils et 6 sur Ulissi.

Ce lundi, la 3e étape est promise au grimpeur. Elle relie Al Khobar à Jabal Haat sur 152 km avec une arrivée au sommet sur un col de 4,6km à 8,5%.