La résurrection : une rédemption qui n’a pas été attribuée qu’à Jésus

Tous ces dieux grecs ne jouent-il pas aussi avec notre destin à nous ? Un peu comme pour Pélops, qui donnera son nom au Péloponnèse. Il fut tué par Tantale, son père, qui servit ensuite le corps de son fils aux dieux, lors d’un banquet. Les dieux s’en rendirent compte et ramenèrent Pélops à la vie. Sauf que la déesse Déméter avait déjà mangé une épaule du pauvre Pélops. Et c’est ainsi que Pélops reçut, de la part des dieux, une épaule en ivoire.

Tout est toujours symbole chez les dieux. Et Pâques ne tombe pas à Pâques par hasard. C’est le printemps. Et déjà le monde païen célébrait chaque année le retour à la vie, la fin de l’hiver, la nature qui, après chaque cycle, reprend ses droits. La sève monte, les bourgeons apparaissent. La nature et les animaux peuvent renaître de leurs cendres.

Comme le phénix, cet oiseau mythique, un oiseau d’Arabie, qui, après s’être consumé dans les flammes, renaît et symbolise la résurrection. Emblème de l’immortalité, emblème d’ailleurs de la ville de San Francisco, détruite par les flammes, et qui, elle aussi, ressuscite, se reconstruit. Sans compter que les plumes du phénix serviront à la fabrication des baguettes de Harry Potter, mais aussi de Voldemort.