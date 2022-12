Jesse De Preter, avocat de Martinez : "Roberto nous a amenés du Moyen-âge au 21e siècle"

Jesse De Preter était l’invité de l’émission Complètement Foot. L’avocat et agent de Roberto Martinez est revenu notamment sur la fin de la collaboration du coach espagnol avec l’équipe nationale.

Roberto Martinez n’est plus le coach des Diables Rouges. Une décision qui a été prise avant la Coupe du monde comme le confirme son agent et avocat Jesse De Preter lors de l’émission Complètement Foot. "Il était en fin de contrat dans quelques semaines et il a décidé de ne pas prolonger avant la Coupe du monde".

Cette décision, elle a été prise notamment parce que le sélectionneur ne voyait pas venir une proposition de prolongation.

"La décision a été prise un ou deux jours après la communication que j’ai faite sur les mensonges racontés dans la presse, quand on parlait de prolongation du contrat. Roberto a toujours dit que si on voulait le prolonger, il fallait le faire avant la compétition. C’est donc la seule raison pour laquelle j’ai réagi, c’est qu’il n’y a pas eu de proposition. Deux jours plus tard à ma sortie et à quelques jours du tournoi, il m’a dit que dans sa tête, que c’était terminé. Mais il aurait quand même démissionné avec ce résultat."

Pour Jesse De Preter, c’est donc un manque de réaction de l’Union belge qui a précipité le choix de Martinez. Et l’avocat pointe ce manquement.

"Roberto veut travailler sur le long terme. Il voulait une ambiance de stabilité où il n’y avait pas de discussion sur son cas. Et si on voit de l’autre côté de la table, à l’Union belge qu’elle ne veut pas de ce long terme, ça n’est pas possible. Et comme l’Union belge ne prenait pas de décision, Roberto l’a prise."