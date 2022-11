Jesper Fredberg, le directeur sportif qui doit redresser le Sporting d’Anderlecht

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Jesper Fredberg en tant que directeur sportif d’Anderlecht a été finalisée. Le Danois de 41 ans est attendu le premier janvier pour commencer sa mission : redresser le Sporting.



Selon BT, média danois, Fredberg pourrait même bénéficier de pouvoirs étendus. Il pourrait être également nommé "responsable du football". Il viendrait donc compléter l’organigramme du club bruxellois pour le volet sportif aux côtés du CEO Peter Verbeke.



Ancien policier et militaire, Fredberg est connu pour ses talents de "bâtisseur". Dans sa carrière, il a à peu près tout connu. Assistant, coach intérimaire, responsable de plusieurs Académies (Aarhus, Nicosie), responsable de l’équipe première (Panathinaïkos), c’est comme directeur sportif à Viborg qu’il a le plus marqué les esprits.



Arrivé en 2019 quand le FF évoluait en Division 1 (le deuxième échelon danois), il a façonné l’effectif à coups de transferts libres et de bonnes pioches. Dès sa deuxième saison, Viborg décroche le titre en NordicBet Liga et le ticket pour l’élite avec un bilan immaculé (pas la moindre défaite). Pour le club du Jutland se classe 7e en SuperLigaen avant de s’inviter carrément dans la lutte pour le titre.