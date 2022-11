Jesper Fredberg, l'homme qui doit redresser Anderlecht : "Le Sporting ne devrait pas être dans la position où il se trouve actuellement"

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Jesper Fredberg en tant que CEO Sports a été finalisée. Le Danois de 41 ans est attendu le premier janvier pour commencer sa mission : redresser le Sporting. "Anderlecht ne devrait pas être dans la position où il se trouve actuellement. Et je ne crois pas qu’il mérite d’y être", lance-t-il.



Pressenti dans un premier temps comme directeur sportif, Fredberg bénéficiera donc comme le suggérait le média danois BT de pouvoirs étendus. Il portera "la responsabilité sportive finale au sein du RSC Anderlecht. Il travaillera en collaboration avec Kenneth Bornauw (CEO Non-Sports et responsable opérationnel et commercial). Peter Verbeke sera absent du club pour raisons médicales pour "encore un certain temps".



"C’est un bon timing pour quitter Viborg parce qu’il est dans une très bonne situation et avec des fondations solides. Je suis heureux de le quitter car il est entre de bonnes mains. Mais d’un autre côté, je vois un énorme potentiel à Anderlecht. Je vois certaines similitudes avec ce que j’ai vécu à Viborg. Travailler dans un club comme celui-ci, cela constitue une motivation en soi. C’était une opportunité très difficile à refuser", avoue-t-il dans une interview postée sur le compte YouTube d’Anderlecht.



Jesper Fredberg a été séduit par l'histoire du club et sa réputation en matière de formation. Il a déjà une idée très claire de ce qu’il veut faire avec le Sporting. "Je pense que l’identité et le style de jeu sont cruciaux pour les succès dans le futur. Je crois que c’est quelque chose sur lequel le club doit agir. Il serait étrange qu’Anderlecht devienne une équipe défensive qui joue bas et qui attend ses adversaires. Non, nous allons jouer haut et les attaquer. Nous voulons avoir un esprit offensif et nous montrer agressifs. Et nous voulons faire de la place pour que nos plus grands talents émergent. Cela fait simplement partie de l’ADN et de l’identité du club".