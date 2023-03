Jesper Fredberg, CEO Sports d’Anderlecht : "Pas favori contre une équipe du Top 6 de Liga"

Pas spécialement gâtés par le tirage pour leur huitième de finale, les Anderlechtois sont parvenus à tenir Villarreal en échec lors de la manche aller. De quoi donner de l’intérêt et des ambitions pour le match retour en Espagne ? Jesper Fredberg, CEO Sports du club bruxellois, s’est plutôt montré mesuré en conférence de presse.

À nonante minutes (ou plus si affinités) des quarts de finale d’une compétition européenne, les Mauves ont conscience que la marche sera néanmoins haute. "C’est un très gros match pour nous. On va affronter une équipe du top 6 de Liga, en déplacement, dans un match à élimination directe en Europe. Je ne pense pas qu’il y a beaucoup de doutes quant au favori. Mais ça reste du football et nous arrivons confiants avec le match aller" expliquait Fredberg. Une rencontre où les Anderlechtois avaient confirmé leur redressement amorcé il y a quelques semaines déjà. "Je pense que c’est le meilleur match que j’ai vu depuis mon arrivée. Cela devient plus amusant quand on joue bien et qu’on gagne" souriait l’ancien directeur sportif de Viborg au Danemark.

Avec cette nouvelle forme, Anderlecht se retrouve presque confronté à un dilemme entre l’Europe et le championnat national. "Je veux les deux. Si vous me le demandez maintenant je dirais l’Europe mais si vous me reposez la question samedi je vous dirai le championnat car le match important sera le lendemain. Les supporters préfèrent l’Europe mais il ne faut pas oublier que pour y participer il est nécessaire de bien prester en championnat. Le mieux est de savoir concilier les deux" se projetait, non sans ambition, Jesper Fredberg.

Alors ? Deux victoires mauves cette semaine pour lier l’acte à la parole ? Premiers éléments de réponse ce soir du côté de Villarreal.