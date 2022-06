Jeshi, East London State of Mind

Mixant ses influences de hip-hop conscient des années 90 avec la vitalité du rap d’aujourd’hui, Jeshi parvient à trouver une place dans la scène britannique aux côtés d’artistes comme Little Simz, Loyle Carner ou Kae Tempest, dont la démarche moderne et engagée rejoint celle du rappeur d’East London. On note d’ailleurs la présence d’Obongjayar, qui avait collaboré avec l’interprète de Venom sur son dernier album Sometimes I Might Be Introvert, sur Protein - sans doute le meilleur morceau de l’album – et sur Violence. Avec Universal Credit, le natif de Newham ne manque pas son passage au grand format grâce à une recette mêlant honnêteté, revendication et fierté. Lui qui a tourné quelque temps avec Slowthai n’a toujours pas annoncé beaucoup de dates cet été mais ne devrait pas tarder à mettre une tournée en place pour présenter cet album en live.