Jérusalem : une application 3D pour découvrir le quartier maghrébin rasé en 1967

"Je pense que 99% des visiteurs qui sont devant le mur occidental (des Lamentations) ne connaissent rien de cette histoire", dit à l’AFP l’historien français Vincent Lemire.

Associé à une agence italienne de modélisation et à l’université de Modène et de Reggio Emilia (Italie), il a mis au point une application mobile permettant de se promener dans chaque ruelle. Elle "permet aux utilisateurs de vivre une expérience immersive à travers les rues, les mosquées, les écoles et les cours du quartier maghrébin", résument les concepteurs, qui se sont basés sur des documents d’archives, d’anciennes cartes et photographies et des témoignages d’anciens résidents.

En janvier 2023, des fouilles par des archéologues israéliens ont mis au jour des vestiges du quartier mais des experts se sont inquiétés du sort réservé aux ruines, rapidement ensevelies. La modélisation du quartier maghrébin fait partie d’un projet plus large, "Open Jerusalem", réunissant une soixantaine de chercheurs qui ont collecté, répertorié et mis en ligne cette semaine quelque 40.000 archives en 12 langues sur l’histoire de la Ville sainte.