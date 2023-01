Jérusalem : histoire en BD d’une ville trois fois sainte.

Mais là, où la BD nous surprend le plus, c’est lorsque l’on parle des conflits religieux. On connaît évidemment les sanglants affrontements, anciens ou récents, au sein de la ville sainte. Les croisades en étant sans doute un des épisodes les plus dramatiques.

Mais ce que soulignent les auteurs dans leur BD, c’est que c’est souvent à l’intérieur même des religions que les conflits ont été les plus répandus. Entre ceux qui vivaient leur religion dans la ville sainte et ceux qui venaient de loin pour y prier.

Ils ne s’entendent pas entre eux

" A chaque fois qu’il y a un théologien orthodoxe qui soit juif, chrétien ou musulman qui débarque à Jérusalem, il est extrêmement choqué par ce qu’il voit. Il est confronté à des formes de religiosité qui sont loin de sa vision. A Jérusalem, tout est mélangé, tout se touche. Les femmes musulmanes qui veulent avoir des enfants vont prier dans la tombe de Marie. Les pèlerins musulmans se mettent à tourner autour du dôme du Rocher comme s’ils étaient à la Ka’ba à la Mecque. Et tout cela choque les visiteurs puritains.

Il y a souvent collision entre les croyants d’une même religion qui vivent à l’intérieur et à l’extérieur de la ville, explique Vincent Lemire. Les conflits dans la communauté juive, entre Séfarades et Ashkénazes, en sont un bon exemple. Les Séfarades sont en fait arabophones et de culture locale. Ils sont extrêmement choqués de voir débarquer des juifs ashkénazes messianiques d’Europe centrale, qui sont dans une culture et une langue totalement différente. Littéralement, ils ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue. Ils ont beau être juifs, ils ne peuvent pas se parler ".