Jérusalem : des dizaines de tombes chrétiennes vandalisées au cimetière du mont Sion

La police israélienne a indiqué avoir ouvert une enquête. Des croix renversées et des sépultures abîmées ont été découvertes dans le cimetière protestant du mont Sion, adjacent à la Vieille ville de Jérusalem et où Jésus a pris son dernier repas avec les apôtres selon la tradition chrétienne. "Nous avons découvert plus de 30 pierres tombales et croix brisées en morceaux", a expliqué Hossam Naoum, évêque anglican à Jérusalem.

Ces actes criminels ont été motivés par la bigoterie et la haine antichrétienne

Des images de vidéosurveillance diffusées sur les réseaux sociaux et par les médias locaux montrent deux hommes portant la tenue traditionnelle des juifs orthodoxes en train de lancer des pierres et de renverser des stèles. "Ces actes criminels ont été motivés par la bigoterie et la haine antichrétienne", a dénoncé le diocèse épiscopal de Jérusalem dans un communiqué, en mentionnant également les images de surveillance. "Nous ne sommes pas seulement consternés mais aussi très attristés", a affirmé Hossam Naoum, précisant que le cimetière date du milieu du XIXe siècle et comprend les sépultures de plusieurs membres du clergé, scientifiques ou politiciens. Le ministère des Affaires étrangères israélien a jugé sur Twitter que "cet acte immoral est un affront à la religion".