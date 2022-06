"Jersey Affair", un thriller britannique inspiré d'une terrifiante histoire vraie

Vous ne connaissez pas encore Jessie Buckley ? La comédienne irlandaise ne cesse pourtant de faire parler d'elle depuis quelques années. Révélée en 2016 dans la série Guerre et Paix, elle se fait remarquer pour ses prestations d'une rare intensité dans de nombreux projets indépendants comme Wild Rose, I'm Thinking of Ending Things ou The Lost Daughter. C'est pour ce film de Maggie Gyllenhaal qu'elle obtient sa première nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2022.

On l'a également vue dans des séries comme Chernobyl et Fargo, et elle est actuellement à l'affiche de Men d'Alex Garland. Pour Jersey Affair, Jessie Buckley a reçu le prix du nouveau talent le plus prometteur aux British Independent Film Awards 2018. Elle y dévoile en effet tout son talent, en instillant à la fois mystère, colère et ambiguïté face à son excellent partenaire de jeu Johnny Flynn. On la verra prochainement dans le nouveau film de Sarah Polley, Women talking.

