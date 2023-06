Jerry Lewis, clown rebelle : retour sur la trajectoire d’une icône comique aux multiples facettes

Ce vendredi, La Trois vous propose de découvrir qui était véritablement Jerry Lewis, à travers un docu-portrait rassemblant images d’archives, photos et extraits de films.

Humoriste, acteur, réalisateur et producteur… Jerry Lewis a tout au long de sa carrière endossé de nombreux rôles. À travers ce documentaire, le réalisateur Gregory Monro donne la voix à ce clown rebelle qui, à l’âge de 90 ans, accepta de revenir avec lui sur les moments les plus marquants de son histoire. De ses premiers pas sur scène à ses plus grands succès, en passant par les périodes plus difficiles qui ont jalonné son parcours, il s’attache ainsi à dévoiler la véritable personnalité de l’insaisissable et inénarrable Jerry Lewis.