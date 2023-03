Jerry Lee Lewis, ses d’excès de ''rock star'' à bord de ses belles voitures

Vrai bad boy, pianiste exceptionnel et pionnier du rock’n’roll : Jerry Lee Lewis, le Killer comme on le surnommait, a eu les mêmes rapports avec les voitures qu’avec les claviers de pianos. Il les malmenait et exprimait au volant de ses bagnoles la même rage d’un écorché vif.

Né en Louisiane, issu d’une famille modeste, revanchard, souvent déjanté, sa conduite automobile était aussi irrespectueuse des valeurs américaines que sa conduite tout court. Les autos étaient l’occasion d’enfreindre les lois, de se fritter avec les flics et d’être anticonformiste jusqu’au bout des pneus.