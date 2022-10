Jerry Lee Lewis : les obsèques annoncées

On apprenait vendredi soir le décès du dernier pionnier du rock & roll, Jerry Lee Lewis, à l’âge de 87 ans. Et hier (le 30 octobre), la famille a annoncé que des cérémonies auront lieu les 3 et 5 novembre.

Le service funéraire sera retransmis en livestream depuis la maison de l’artiste et les cérémonies seront ouvertes au public, avec une "capacité limité". Sur la page Facebook de Jerry Lee Lewis, on peut lire : "Jerry Lee Lewis aimait ses fans et nous voulons qu’ils puissent célébrer sa vie avec nous".

Après le livestream, une cérémonie privée aura lieu et sera ensuite suivie d’un événement qui accueillera encore une fois les fans au Arcade Theater :