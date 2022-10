Jerry Lee Lewis intronisé au Country Music Hall of Fame

C’est ce dimanche (16 octobre) que le Killer a reçu cette belle récompense après une carrière de plus de 70 ans.

N’ayant pas pu être présent physiquement lors de la cérémonie officielle pour des raisons de santé, il a écrit une lettre touchante pour remercier ses fans.

Jerry Lee Lewis, 87 ans, faisait partie des 3 nommés pour cette année 2022, aux côtés de Keith Whitley et Joe Galante. Et pour célébrer son héritage, c’est Hank Williams Jr. qui a interprété "Great Balls of Fire" avant de lire la lettre de Jerry Lee Lewis.

La voici : "Chers amis et fans de Nashville, c’est avec grand regret que je vous écris depuis mon lit. Au lieu de partager mes pensées en personne, j’ai tout fait pour pouvoir venir aujourd’hui. J’avais vraiment hâte d’être présent, quand je l’ai appris un peu plus tôt cette année. Je suis désolée de manquer cet événement, mais j’espère vous voir bientôt. Être intronisé au Country Music Hall of Fame est l’honneur le plus prestigieux du genre. Au cours de mes 60 années de carrière professionnelle avec des artistes, des gens de radio et de l’industrie, j’ai toujours trouvé que la country était mon genre de prédilection. Je suis honoré de rejoindre mes héros sur ce mur : Hank Williams, Jimmie Rodgers, etc, sans oublier tous ces amis extraordinaires qui ont été si gentils avec moi au fil des ans. Je vous remercie tous de m’avoir élu au Country Music Hall of Fame. Et surtout, merci à Dieu d’avoir pu me laisser remporter cet honneur de mon vivant. Comme je ne pouvais être présent aujourd’hui avec vous, j’ai demandé à l’un de mes amis les plus proches de recevoir cet honneur à ma place... le légendaire Kris Kristofferson."