Jerry Jackson, un des grands de la "uptown soul"

C’est un chanteur à la voix extraordinaire, aussi à l’aise dans des balades sirupeuses, de la uptown soul ou du ska. Dans les années 60, il profite des avancées technologiques des studios d’enregistrements pour chanter chez différents labels comme Top Rank, Kapp, Columbia et Parkway.

Une jeunesse sans encombres au sein d’une famille nombreuse, un père prédicateur et une mère missionnaire et puis un don inné pour le chant. Un talent qu’il va exploiter très jeune, en chantant dans des restaurants, des grills et même dans la rue, gagnant ainsi un peu d’argent pour aider sa famille. Grâce au soutien de sa famille, il acquiert de l’expérience et de la reconnaissance dès son plus jeune âge, et rejoint ses frères et sœurs au sein du groupe de gospel familial dont Jerry devient vite le leader. Relativement méconnu chez nous, Jerry Jackson était un chanteur de R’n’B à New York au début des années 60, et sa version ska de " Shrimp Boats " est devenue un morceau culte dans les clubs européens.