Jérôme Wouters, la joie de vivre débordante d’un handisportif hyperactif

Jérôme Wouters a 31 ans. Le 29 juillet prochain, cela fera 13 ans qu’il a eu un accident de voiture qui a changé sa vie. Il avait 18 ans et, depuis lors, il est devenu paraplégique. Aujourd’hui, Jérôme est un jeune homme épanoui, plein de vie et avec une force de caractère hors pair. Il reconnaît qu’il a peut-être un "peu plus de volonté que la moyenne, mais c’est tout." Il vit sa vie, "comme monsieur et madame tout le monde."

Personnalité solaire, Jérôme ne tient pas en place. Et ce n’est pas sa chaise, qui l’accompagne désormais partout, qui l’empêchera de vivre. Il a ses amis, sa copine, sa voiture, son "chez lui" et il fait même toujours partie de la jeunesse de son village. Une chose est venue s’ajouter à sa vie depuis quelque temps, le sport de haut niveau. Rugbyman avant son accident, il a découvert le handisport avec l’escrime en devenant même champion de Belgique, même s’il admet que ce sport n’est pas très développé chez nous. Membre de l’équipe nationale de handball en chaise, il pratique aussi la chaise d’athlétisme en mode loisir, et c’est en handbike qu’il a été repéré par la Fédération Handisport. Il fait partie du projet nouvelle génération du handbike belge et il vise les Jeux Paralympiques 2028 à Los Angeles. "Pour la fierté de représenter le pays, et pour accrocher un podium. Pas question d’aller aux JO juste pour faire la course !".

Rencontre avec Jérôme Wouters. Une personnalité bouleversante, une bouffée d’optimisme et de force.