Jérôme se bat contre l’analphabétisme

Après une enfance passée en école spéciale et marquée par un manque de confiance en lui à cause du rabaissement dont il a souffert de la part de son beau-père, Jérôme a eu du mal, une fois adulte, à intégrer le marché du travail. À 26 ans, il a poussé les portes de Lire et écrire, à La Louvière, une formation où les apprenants travaillent en groupe et se battent ensemble contre leur analphabétisme. Jérôme peut aujourd’hui être plus autonome et même s’ouvrir à des pratiques artistiques insoupçonnées.