Jérôme Mardaga ressuscite Jeronimo pour quelques concerts : "Je n’étais pas fait pour être au milieu de la scène"

Dans son autre projet personnel, Thamel, d’un genre très différent, l’inspiration ne manque pas. Deux albums sont prêts à sortir. "Thamel, c’est un projet qui me tient fort à cœur depuis quelques années et que j’enrichis de façon très régulière. C’est facile, dans le sens où les synthétiseurs sont toujours prêts. Je peux bosser au milieu de la nuit sans gêner personne. C’est comme une espèce de journal des études que je fais avec les synthétiseurs modulaires", expose Jérôme Mardaga. "C’est sur le principe de la découverte, mais qui est sans cesse renouvelée, ce que ne m’apporte plus vraiment la musique pop-rock en général. Peut-être que c’est dû à l’âge, aussi. Ça aurait pu être le jazz, mais en l’occurrence c’est plutôt la musique électronique, ambient et modulaire. C’est ça qui me fournit ma dose de découverte et d’inconnu, que je n’ai plus vraiment avec le rock", confesse le musicien.