Jérôme, le passionné de légumes qui partage ses récoltes et son enthousiasme

Aux bacs potagers sont venues s’ajouter les serres de récupération. Comme si les volumes étaient à chaque fois insuffisants pour contenir les envies de semis, les trois structures installées successivement sont de plus en plus vastes. La dernière acquisition, un tunnel de 12 m de long sur 4,5 m de large, rassemble tomates, concombres, poivrons et aubergines. A l’abri des pluies, les tomates à grappes sont exemptes de mildiou. C’est le cas aussi des variétés de tomates cerises alignées sous l’auvent construit sur le flanc de l’abri à outils. La préférée ? ‘Black Cherry’ dont la peau s’assombrit tandis que s’élève son taux de sucre.