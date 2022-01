Jérôme Klein, le luxembourgeois qui traverse les styles

Chacun des morceaux reflète une personnalité singulière, un moment de la vie ou des souvenirs, très différent les uns des autres mais auquel tout le monde peut s’identifier. Alors que certaines compositions confirment le son Klein connu de leur premier EP, l’album va encore plus loin, en combinant le jazz avec les codes des productions plus pop et en ajoutant de plus en plus de sons électroniques, rythmes et voix.

Jérôme Klein était l’invité de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.