Jérôme Guéry, un médaillé d’argent aux anges : "J’ai été à la hauteur de mon extraordinaire cheval"

"C’est magnifique, c’est un rêve pour moi !" Jérôme Guéry s’est présenté tout sourire à l’interview dimanche soir après avoir conquis la médaille d’argent sur le jumping des championnats du monde d’équitation à Herning au Danemark.

Le Brabançon a obtenu le plus beau résultat de sa carrière en individuel en se classant deuxième derrière le Suédois Henrik van Eckermann. Une place de vice-champion du monde que le cavalier belge n’attendait pas spécialement à la veille de ces championnats du monde.

"Revenir avec une médaille d’argent individuelle, c’est quelque chose de magnifique. À la base, on venait ici pour obtenir une médaille en équipe. Malheureusement, ça n’a pas marché comme on voulait (NDLR : l’équipe belge, médaillée de bronze olympique, n’a pris que la 7e place du concours par équipes.)

Après cela, j’étais vraiment focus pour essayer de revenir avec une médaille individuelle. Mon cheval ('Quel Homme de Hus') a été extraordinaire comme ça a souvent été le cas ces dernières années. Je pense que j’ai été à la hauteur de mon cheval cette fois-ci et on revient avec cette médaille d’argent fantastique", a expliqué Guéry au terme de trois épreuves de jumping particulièrement usantes mentalement.

"C’était très serré, les scores étaient vraiment proches. On n’avait pas vraiment le droit à l’erreur ni à un point de temps. J’étais vraiment très concentré, mon cheval a été incroyable et tout a marché pour qu’on revienne avec la médaille. C’est quelque chose de fantastique."

L’heure est désormais à la fête pour Jérôme Guéry, qui a par ailleurs validé son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ce dimanche.

"Quel Homme de Hus a 16 ans mais il a une santé incroyable. Mon objectif, c’est de le garder jusqu’aux prochains Jeux Olympiques. Maintenant on va profiter du moment et on va fêter ça comme il se doit", a conclu Guéry.