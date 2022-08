Jérôme Guéry : "Pourquoi ne pas ramener la médaille d'or des JO de Paris ?"

"La déception de la non qualification pour les JO, à Herning (la Belgique a terminé à la 7e place, la première non qualificative, NDLR) a été très grosse", a reconnu Jérôme Guéry. "Nous étions favoris avec la Suède. On voulait un podium et la qualification. On a raté notre compétition. Cela arrive. Mais je suis sûr qu'on va décrocher notre billet et peut-être déjà à Barcelone".

A 42 ans, Jérôme Guéry est en pleine forme physique, "j'ai un coach physique qui vient chaque semaine. Comme je ne suis pas un fervent partisan des lointains voyages sauf pour des événements très importants, je ne souffre pas trop du jetlag, même si je n'ai pas un très bon sommeil."

"En équitation, on devient meilleur avec les années, la connaissance des chevaux et l'expérience. Je suis bien meilleur qu'aux JO de Rio (en 2016) qui étaient mes premiers championnats. J'apprends de mes erreurs. Mon erreur aux JO de Tokyo (où il a manqué le dernier obstacle en finale du concours individuel pour avoir voulu précipiter son cheval craignant un dépassement de temps, NDLR), m'a servi à Herning".

La question de l'âge de Quel Homme de Hus, se pose davantage. Il aura 18 ans à Paris en 2024, un âge plus que respectable pour un cheval olympique. "A 16 ans, il a une forme impressionnante. On va tout faire pour qu'il la conserve. Il n'a fait que six concours cette année et l'année prochaine j'aimerais le ménager en vue des Jeux. Mais si on a besoin de moi pour la qualification, à l'Euro de Milan (29 août-3 septembre 2023, où trois pays auront leur ticket pour les Jeux, NDLR), je serai bien évidemment là. Je suis très fier de représenter la Belgique et de la faire briller."

"Les Jeux sont la compétition qui me fait le plus rêver. Après avoir voulu être finaliste à Rio et remporter une médaille à Tokyo, pourquoi ne pas revenir de Paris avec l'or ?" Il n'a pas précisé si c'était à titre individuel ou par équipe. Là n'est pas l'essentiel.