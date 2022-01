Jérôme élève des pigeonneaux de haut vol… gastronomiques

Au total, Jérôme Demeyer s’occupe seul de ses 1.400 couples de pigeons et, avec la construction récente d’un 3e et dernier bâtiment, il peut théoriquement en accueillir jusqu’à 2.100 ou 2.200 pour s’adapter à une demande fluctuante. " Durant le confinement, alors que mon carnet de commande était complet, j’ai dû diminuer ce nombre parce que les restaurateurs avec lesquels je travaille habituellement, et qui représentent plus de 70% de mon chiffre d’affaires, ont dû fermer. Beaucoup d’entre eux ont continué à me soutenir, ont notamment proposé mes produits en take-away et, avec la réouverture des restaurants, ils ont à nouveau intégré du pigeonneau à leur carte. Pour moi, c’est une fierté de travailler avec des chefs prestigieux qui font honneur à mes produits, qui m’offrent la plus belle des reconnaissances. Mais cela signifie aussi que je me dois d’être à la hauteur de leurs attentes. C’est une sacrée pression. "

Au départ, Jérôme Demeyer avait profité de la vente de se produits lors du festival Collinaria, un festival gourmand du Pays Des Collines, pour nouer un premier partenariat prestigieux avec Jean-Baptiste Thomaes, le propriétaire du Château du Mylord, un restaurant bi-étoilé situé à Ellezelles, à 10 kilomètres à peine de sa ferme. " En matière de circuit court, on peut difficilement faire mieux ", s’amuse-t-il. Régulièrement, David Grosdent, qui vient de recevoir sa première étoile à l’Eenvie et a fait du pigeonneau des Collines son plat signature, Sang Hoon Degeimbre (L’Air du temps) ou Christophe Hardiquest (Bon-Bon), chefs également doublement étoilés, viennent s’approvisionner chez Jérôme Demeyer. Entre autres. Y aurait-il dès lors un secret pour expliquer cette belle réussite appelée à redémarrer fort après une période d’accalmie liée au Covid-19 ? " Peut-être mais je vais le garder pour moi, ce secret, feint-il de faire croire quand on lui pose la question. En réalité, il y a certainement une façon de travailler, une rigueur au quotidien à laquelle s’astreindre. Le fait d’avoir mon propre abattoir, d’éviter à mes pigeonneaux de se farcir des trajets de cinq heures en camion joue certainement aussi. Fortement. On limite leur stress. Et, surtout, on leur donne beaucoup d’amour… "

Vincent Joséphy