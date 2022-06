Jérôme de Warzée vous fait participer à une réunion de crise de Brussels Airlines

De nouvelles grèves à Brussels Airlines sont prévues, Jérôme, pour le Cactus du 8/9, a laissé traîner son micro à une réunion de crise menée par leur porte-parole…

"Non, on en a déjà parlé, un copilote, ça n’est plus possible budgétairement, c’est soit un copilote soit un plein complet… Vous le savez, et à ce sujet, vu le prix du kérosène, je tiens à rappeler les consignes de pilotage économique, volez plus doucement… On essaye de se rapprocher le plus possible du mode planeur…".