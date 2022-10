Jérôme de Warzée vous explique la différence entre un citoyen et un politicien

Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée se penche sur cette polémique en Angleterre, où la Première Ministre démissionnaire Liz Truss toucherait 130.000 euros de pension pour 44 jours effectifs de travail.

C’est donc ça la différence entre un citoyen lambda et un politicien. Le premier doit travailler quarante-quatre ans pour toucher sa pension et le second, quarante-quatre jours.

Pour Jérôme de Warzée, en politique le constat est simple, "pendant ta carrière, tu gagnes à mort, après ta carrière, tu gagnes à vie" et ce indépendamment de la carrière. Liz Truss doit être anderlechtoise, elle refuse d’aller au bout du match. Elle est restée en poste quarante-quatre jours, c’est moins que Felice Mazzu, mais c’est plus que le come-back de Kim Clijsters.

Liz Truss va percevoir 130.000 euros de pension après avoir passé quarante-quatre jours à un poste de Premier ministre. "En apprenant la nouvelle, Elio Di Rupo a rongé tout un pilier de l’hôtel de ville de Mons, c’est indécent" explique Jérôme.

Restons honnêtes, ces 130.000 euros n’équivalent pas une pension, c’est une couverture de frais nécessaire à poursuivre ses activités publiques. Cela correspond à ce que le greffier du Parlement wallon appelle communément cinq coups de téléphone professionnels du Costa-Rica.

Ces frais sont octroyés à toute personne ayant occupé la fonction, peu importe le temps. Ce qui donne une idée à notre humoriste, "moi, je serais à la place du nouveau Premier ministre, Rishi Sunak, je me laisse nommer, dix secondes plus tard, je joue le God Save the King en pétant, et bye bye, je me barre avec l’argent".