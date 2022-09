Jérôme de Warzée vous explique comment le marabout des frères Pogba va aider les Diables Rouges

Aujourd’hui dans Le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur l’incroyable histoire de maraboutage concernant les frères Pogba. Paul Pogba, ce footballeur français dont la coiffure convainc les chauves de ne pas aller se faire greffer en Turquie, et bien, il aurait engagé un marabout pour jeter un sort sur Kylian M’bappé afin qu’il joue mal.

Vous vous dites peut-être, "mais non, le maraboutage, ça n’existe pas", mais vous souvenez-vous du match France-Suisse, en huitième de finale du dernier Euro ? M’Bappé s’avance pour tirer le penalty et que nous dit le commentateur de la RTBF à ce moment-là :

C’est l’occasion pour lui de conjurer un peu le sort qu’il y a eu pendant cette rencontre, qu’il y a eu depuis le début de l’euro avec ces échecs face au but.

Selon Jérôme, "Il savait ! Il savait parce que c’est nous, les Belges, qui sommes derrière tout ça, parce que nous sommes lucides, nous, les Belges, nous savons pertinemment bien qu’à la loyale, on ne battra plus jamais l’équipe de France, il faut donc user de la ruse pour déstabiliser l’effectif tricolore."

Mathias, la victoire des Diables est entre tes mains, le travail de ce marabout, c’est de l’orfèvrerie, déjà, le penalty de M’Bappé, tu nous avais tous bluffés, mais là, faire croire à Thierry Henry qu’il est devenu belge, du génie ! Maintenant, Mathias, on en veut plus, sans toi, on n’y arrivera pas, là, on part au Qatar avec Courtois et De Bruyne, d’accord, mais il nous faudra un miracle ou un coup de pouce de ce marabout pour arriver à battre la France.