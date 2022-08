Jérôme de Warzée vous explique, avec humour, pourquoi les fournitures scolaires coûtent si cher

À quelques jours de la rentrée, les enfants commencent à remplir leur cartable. Entre trousse, stylo, vêtements de sport et même matériel informatique, la facture des coûts scolaires est salée pour les foyers. Dans Le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée mène l’enquête et vous explique pourquoi la rentrée coûte si cher.

Les chiffres de l’année 2021-2022 publiés pas la Ligue des familles mercredi 17 août confirment cette hausse des prix. Pour Jérôme, "le budget scolaire, ça devient indécent, mille euros en moyenne par enfant, imaginez, dans le Hainaut, ça veut dire dix-huit mille euros pour certaines familles".

Et visiblement, certains produits scolaires sont jusqu’à dix fois plus chers en Belgique qu’en France. Jérôme a enquêté et nous explique qu’en Belgique les inscriptions relatives aux produits doivent être visibles dans les trois langues nationales. "C’est important, parce que vous achetez un lot de trois bics, si vous ne lisiez pas, le bic, het bic, das bic, vous pourriez croire que ce sont des macaronis, c’est important de bien préciser dans toutes les langues." ajoute Jérôme.

Et quand on y pense, il n’y a pas pire arnaque que l’école, tu y rentres et tu n’as pas de boulot et quand tu en sors, tu n’as toujours pas de boulot.