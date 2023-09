Jérôme de Warzée revient sur le mariage d’Hugues d’Aufray à 94 ans

A l’âge de 94 ans, le chanteur Hugues Aufray s’est marié avec sa compagne depuis 28 ans, Muriel Megevand, ce samedi 2 septembre. Renaud, Dave ou encore Jean-Luc Reichmann faisaient partie des invités… L’occasion pour Jérôme de Warzée de revenir sur cet événement dans le Cactus, une chronique piquante sur l’actualité.

"Ce matin, une chronique sur l’espoir, sur l’amour, commence Jérôme. Se marier à 94 ans, c’est aussi faire passer un message aux jeunes générations, leur dire, voilà, avant de prendre vos responsabilités, avant de vous marier, vivez. […] Moi, vous savez, ça me rassure de savoir qu’à 53 ans, il me reste encore une bonne quarantaine d’années de célibat avant de me poser."

Jérôme commente aussi la liste des invités de prestige : "Hugues Aufray, entouré de ses amis, de ses témoins, Jean-Luc Reichmann, qui, lorsqu’il a vu son ami Hugues monter vers l’église n’arrêtait pas de hurler : 'Attention à la marche, attention à la marche !'. Oui, non… on est le cinq septembre, je suis déjà comme les enseignants, moi, je suis crevé."

"Beaucoup d’invités, et des déçus, aussi, au loin, on devinait une silhouette scrutant le marié, c’était Laeticia Hallyday qui se disait : 'Mince, trop tard !'"

