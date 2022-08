Jérôme de Warzée revient, avec humour, sur l’annonce d’un CODECO énergie

Un CODECO énergie aura lieu ce mercredi 31 août, jour de l’enregistrement du Grand Cactus. Dans Le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée vous explique, avec humour, ce qu’il risque de se passer lors de ce CODECO.

On sait donc déjà qu’Yves Van Laethem ne participera pas au CODECO, il fallait qu’il choisisse une bande d’humoristes et il a choisi Le Grand Cactus.

Pour Jérôme, "il y a des raisons d’être inquiets concernant ce CODECO, d’abord, nous n’avons que cinq ministres de l’énergie, quand on voit, pour la santé, ce qui en est ressorti alors qu’ils étaient deux fois plus, doit-on positiver en se disant que des conneries, ils en feront deux fois moins, je ne sais pas, et c’est ça qui fait peur".

Heureusement, Alexander De Croo l’a dit, lors de ce CODECO, personne ne sera oublié, heureusement, pensez à nos souverains, dans cette grande masure humide, il ne faut pas laisser cette famille nombreuse chauffer leurs deux cents pièces.

Allez, le grand show gouvernemental aura lieu mercredi et Le Grand Cactus sera diffusé le lendemain jeudi soir à 20h30 sur TIPIK.