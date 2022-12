Jérôme de Warzée pour la nouvelle émission de la RTBF, La Yourte

Notre humoriste à l’humour piquant se joint à l’équipe pour venir vous présenter La Yourte, la nouvelle aventure événement de la RTBF.

Six membres de l’équipe du Grand Cactus vont vivre une expérience humaine inédite. Leur mission ? Sortir de leurs habitudes et apprendre à vivre différemment pendant 5 jours et 4 nuits en se reconnectant à l’essentiel. Un défi qui leur a été lancé par l’animateur de l’émission et leur compatriote, Adrien Devyver.

Jérôme de Warzée, Livia Dushkoff, Martin Charlier, Kody, David Jeanmotte et Tamara Payne n’ont aucune idée de ce qui les attend.

Parviendront-ils à se surpasser et à vivre ensemble ? À sortir de leurs habitudes de vie et de consommation ? Pour le découvrir, rendez-vous le 29/12 dès 20h05 sur Tipik pour le 1er épisode en compagnie de Jérôme de Warzée, Livia Dushkoff et Martin Charlier.