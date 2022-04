Jérôme de Warzée participe à la coupe d’Europe de Scrabble en 2006

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2006 avec ces images exclusives du journal télévisé.

Alors que c’est la journée mondiale du jeu de société le Scrabble, est organisé à Liège en 2006, la 6e coupe d’Europe interclubs du jeu bien connu. En compétition, huit équipes, 64 joueurs qui sont à la recherche du meilleur mot, du meilleur score.

Parmi les candidats au titre, le champion de Belgique Jérôme Lemaire mieux connu sous le nom de Jérôme de Warzée. Bien qu’excellent humoriste, l’animateur vedette du Grand Cactus est également très doué en orthographe.

Regardez plutôt !