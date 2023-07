Jérôme de Warzée parle du futur du Grand Cactus face à la juge Gruwez

Jérôme de Warzée est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

L’humoriste revient sur le harcèlement qu’il a subi : "J’ai été victime de harcèlement il y a quelques années. C’est horrible, c’était dans un cadre privé et cela a rebondi dans mon cadre professionnel. C’était mon ex-compagne. C’était contre moi. Il y a eu une condamnation avec plusieurs mois de prison avec sursis."

Jérôme de Warzée parle de l’émission "Le Grand Cactus" : "J’espère qu’on va continuer à développer l’émission avec des projets en cours. On peut penser à une tournée du Grand Cactus dans plusieurs salles et pourquoi pas en France. On a beaucoup de messages venant du nord de la France."

Il évoque aussi les nouveautés : "On commence à travailler dessus, il y aura peut-être une refonte de l’émission, voire même de la structure. Il peut y avoir des arrivées et des départs. Les invités seront de retour la saison prochaine."

Jérôme de Warzée revient sur sa façon de travailler au micro de la juge Gruwez : "J’aime tout diriger mais je suis très ouvert. Par contre, je ne suis pas très susceptible."

Retrouvez "Face à la juge Gruwez" sur Vivacité entre 18h et 19h jusqu’au 25 août et à n’importe quel moment sur Auvio.