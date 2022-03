Jérôme de Warzée, humoriste et chroniqueur du Grand Cactus, parrain de la catégorie "Scène"

Créateur et rédacteur en chef de l’émission "Le Grand Cactus", succès populaire de l’humour depuis 2015 sur Tipik, Jérôme de Warzée est avant tout humoriste de one-man-show et auteur pour plusieurs personnalités du monde de l’humour (Virginie Hocq, ou les Frères Taloche…). Il est également chroniqueur radiophonique sur Vivacité dans sa séquence ‘"Le Cactus’’, passant au vitriol l’actualité belge et internationale. Ses billets d’humour sont un rendez-vous attendu en direct sur la Une Télé dès 08h15, et nourrissent l’émission "Le Grand Cactus".

Pour voter, cliquez ici

Découvrez les 6 autres parrains :

Isabelle Arpin, Marie Guérin, Pino Spitaleri, Cédric Wautier, Nathalie Guirma, Mbo Mpenza