Jérôme de Warzée entarté en direct durant sa chronique sur Georges-Louis Bouchez

Jérôme de Warzée est revenu sur l’attentat pâtissier dont a été victime Georges-Louis Bouchez ce week-end dans son Cactus, une chronique piquante sur l’actualité… avant de se faire lui-même entarter par un membre de l’équipe du 8/9.

"Il est 8h20, et le plus triste dans tout cela, c’est qu’hier soir, quand j’ai demandé qui dans l’équipe du 8/9, ils sont 23, était prêt à m’écraser une tarte dans la gueule, ils se sont tous portés volontaires. Et l’on se demande vraiment ce que fait l’AFSCA !" s'est exclamé Jérôme.

Avant l’incident, Jérôme de Warzée évoquait l’entartage du président du MR survenu le 2 septembre à la Fnac de Liège… à la façon de "Faites entrer l’accuser" :