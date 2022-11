Jérôme de Warzée donne ses conseils à Roberto Martinez pour la liste du Mondial

C’est aujourd’hui que Roberto Martinez va dévoiler sa liste de 26 joueurs pour le Qatar. Dans le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée compte profiter des dernières heures avant l’annonce pour tenter d’influencer les choix du sélectionneur.

Lukaku blessé, Roberto Martinez hésiterait à le prendre dans le groupe. Pour Jérôme, même s’il est unijambiste, avec dix kilos de trop, et un marabout dans son dos qui égorge des crevettes et des gaufres de Liège, il doit être sélectionné. Pareil pour Eden Hazard : il faut le prendre et le faire jouer. Même si Martinez doit jeter des bancs de touche sur le terrain pour qu’il se sente comme chez lui.

Quoi qu’il arrive, Jérôme restera derrière Roberto Martinez et l’encourage à laisser une trace dans l’Histoire, indélébile, puissante, comme celle du sélectionneur galiléen Jésus de Nazareth. Il n’avait à l’époque sélectionné que douze joueurs, lui ; d’accord, il y avait une brebis galeuse dans le tas ; oui, on l’a suspendu longtemps, mais deux mille ans plus tard, on en parle encore !