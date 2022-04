Jérôme de Warzée dévoile les coulisses de l’écriture du "Grand Cactus"

Le succès ne faiblit pas tellement dans les audiences. De quoi envisager une 8e saison ?

Jérôme de Warzée est partant mais se montre prudent : "On a toujours pour adage de n’en parler que le plus tard possible dans la saison. On est parti jusqu’en juin et en juin on décide toujours de ce que l’on fera pour la rentrée fin septembre. On ne le dit pas pour ne pas se mettre trop la pression parce que c’est toujours la même rengaine : 'Est-ce qu’on ne fera pas la saison de trop, sommes-nous encore tous motivés, y a-t-il encore des choses à dire et rire ?' Mais on fait cela depuis la première saison. Si on était en juin je dirais 'oui', mais des gens pourraient tout à coup décider d’arrêter et il faudrait se poser certaines questions. Pour l’instant, si c’était fin juin, je pense qu’on continuerait".

